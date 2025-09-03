Serinlemek için denize giren kardeşlerden acı haber: Abi öldü, kardeşin durumu ağır!

Olay, öğle saatlerinde Hatay'ın Samandağ ilçedeki Meydan Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Touhid Pir ve kardeşi Omid Pir'in dalgalarla açığa sürüklendiğini gören sahildekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOĞULMAKTAN KURTARILAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen kardeşlere ulaşmak için botlarla çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda sudan çıkarılan kardeşlerden Touhid Pir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Omid Pir ise ilk müdahalesinin ardından sahilde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Touhid Pir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.