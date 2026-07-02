Serinlemek için girdiği çayda 21 gün sonra cansız bedeni bulundu

Karakaya Mahallesi'nde 12 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yaparken, serinlemek için Alara Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ı arama çalışmalarına 21'inci günde de sabah erken saatte başlandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dalgıç polisler, jandarma su altı arama kurtarma ve AFAD ekipleri bu sabah Ahmet Polat'ın kaybolduğu noktanın yakınında aramalarını sürdürdü.

KAYANIN ALTINDA BULUNDU

Çalışmalarda Ahmet Polat'ın cesedi, kaybolduğu noktada bir kayanın altında bulundu. Ekiplerin çıkardığı cansız beden, incelenmek üzere morga Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberin ardından olay yerine gelen Ahmet Polat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.