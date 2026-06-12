Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Bingöl'de serinlemek için girdiği sulama göletinde akıntıya kapılan 13 yaşındaki Metin Çağlayan'ın cansız bedeni bulundu. Genç ilçesi Servi köyünde önceki gün serinlemek için gölet kenarına giden 3 arkadaştan 2'si suya girdi. Bir süre sonra Metin Çağlayan suda gözden kayboldu. Akşam saatlerinde Metin'den haber alamayan ailesi, arkadaşlarına sordu. Korktukları için olayı gizledikleri öğrenilen çocuklar, gölete gittiklerini ve Metin'in suda kaybolduğunu söyledi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sabaha kadar sürdü. Sabah saatlerinde diğer çocukların gösterdiği noktada yapılan aramalarda Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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