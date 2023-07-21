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Giriş Tarihi: 21.7.2023 10:19 Son Güncelleme: 21.7.2023 10:31

Serinlemek için girdiği İznik Gölü’nde boğuldu

Bursa’da serinlemek için kalabalık bir grupla İznik gölüne giden 18 yaşındaki Muhammed Nurullah Adak girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Serinlemek için girdiği İznik Gölü’nde boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve arkadaşlarıyla birlikte İznik ilçesine bağlı Göllüce mahallesine gelen Muhammed Nurullah Adak, urada bir süre vakit geçirdikten sonra serinlemek için göle girdi. Kısa süre sonra suda çırpınmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Adak, arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla sudan çıkarıldı.

Baygın halde sudan çıkarılan genç, olay yerine çağrılan Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhammed Nurullah Adak, burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Serinlemek için girdiği İznik Gölü’nde boğuldu
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