Haberler Yaşam Haberleri Serinlemek için girmişti: 25 yaşındaki genç ırmakta can verdi!
Giriş Tarihi: 31.8.2025 22:26

Serinlemek için girmişti: 25 yaşındaki genç ırmakta can verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımları sonuçsuz kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarında, çıkarılan Akkanat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

DHA Yaşam
Serinlemek için girmişti: 25 yaşındaki genç ırmakta can verdi!

Olay, Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Cüneyt Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını görenler yardımcı olmak istedi ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girip Akkanat'ı karaya çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genci Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Akkanat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkanat'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

PASTACILIK YAPIYORDU

Zabıta memuru Ahmet Seçim, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz olduğu için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi. Cüneyt Akkanat'ın pastacılık yaptığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serinlemek için girmişti: 25 yaşındaki genç ırmakta can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz