Serinlemek için göle giren öğrenci boğuldu

Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BASKETBOL SONRASI SERİNLEMEK İSTEDİ

Olay 23 Nisan'da Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Furkan Aksu, 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra ün serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan genç adam suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşları tarafından kurtarılmak istenilen Aksu, göle batarak gözden kayboldu.

OSMANİYE'DE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, gölde dalış yaparak genci sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan Aksu, ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Furkan Aksu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aksu'nun cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.