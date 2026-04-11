Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.04.2026

Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada,Hikmet Erhan B., Elif B., Özlem G., Neslihan B., Tuğba D., Enes Ç., Sebahattin T. ve araç sürücüsü Ali D. Yaralanırken otomobilde bulunan Ulvıyya Ç. (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Bu arada, Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Emine K. (69) öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Emin T'nin (42) kullandığı motosiklet Kırsal Kocalak Mahallesi mevkisinde devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kahramanmaraşta da,kayıp olarak arananTuran Göde'nin (54) metruk bir binada boğazı kesilmiş halde bulundu.

Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
