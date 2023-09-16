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Giriş Tarihi: 16.9.2023 23:45 Son Güncelleme: 16.9.2023 23:46

Servis faciasında, şoför tutuklandı!

Kocaeli Gölcük ilçesinde meydana gelen servis faciasında, kontrolden çıkan servis aracının çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti. O kaza ile ilgili gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen Ümit O. tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Servis faciasında, şoför tutuklandı!

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde, Cuma günü sabah saat 08:00 'de trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan işçi servisi, yolda yürümekte olan anne ve kızına çarparak yola devrildi. Kazada Ayfer Başkurt olay yerinde hayatını kaybederken, 5 yaşında olduğu ve ana sınıfına götürdüğü öğrenilen kızı Nur Eylül Başkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca servis sürücüsü Ümit O. ile birlikte serviste bulunan K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K'de yaralandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası işlemleri tamamlanan anne ve kızı,17 Ağustos Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, kazada yaralanan ve tamamlanan tedavisi sonrası adli mercilere sevk edilen servis aracının şoförü Ümit O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Servis faciasında, şoför tutuklandı!
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