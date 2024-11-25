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Giriş Tarihi: 25.11.2024 05:36

Servis midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri'de, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı

DHA
Servis midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'den Trabzon'a gitmekte olan Selahattin F. yönetimindeki yolcu otobüsü, işçilerin taşındığı Ziya D. yönetimindeki servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 17 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayı anlatan otobüsteki yolculardan Can Berk, "Mersin'den geliyorum. Araç dikey yoldan gelirken, göbekten gelen araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda otobüsün ön camları patladı. Şoförün özellikle yüzünde kesikler oluştu. Diğer araç savruldu. Savrulan aracın şoförü bizim şoförle tartıştı. Sonrasında yaralılar ambulanslarla taşındı" dedi.

Öte yandan Mersin-Trabzon seferini yapmakta olan otobüsün yolcuları, kaza yerine gelen bir başka otobüsle yola devam etti. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Servis midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı
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