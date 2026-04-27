Haberler Yaşam Haberleri Servis minibüsü seyir halindeyken yandı
Giriş Tarihi: 27.04.2026 16:32

İstanbul Bayrampaşa’da seyir halindeki bir servis midibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

  • ABONE OL

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda ilerleyen midibüste çıktı. Seyir halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç demir yığınına döndü. Yangın sırasında minibüsün boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA