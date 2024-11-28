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Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:05 Son Güncelleme: 28.11.2024 09:09

Servis minibüsüne otomobil çarptı: 9 kişi yaralandı

Bursa’da sabaha karşı meydana gelen kazada işçi taşıyan servis minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil çarptı. Devrilen minibüste 8 işçi yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Servis minibüsüne otomobil çarptı: 9 kişi yaralandı

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde işçi taşıyan Süleyman B'nin kullandığı servis servisi minibüsü, aniden yan yoldan çıkan Çağrı B'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu savrularak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsünde bulunan Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y. ve Hakan Y. yaralandı. İtfaiye ekipleri servis minibüsü içinde mahsur kalan yaralı işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Servis minibüsüne otomobil çarptı: 9 kişi yaralandı
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