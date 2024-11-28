Servis minibüsüne otomobil çarptı: 9 kişi yaralandı

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde işçi taşıyan Süleyman B'nin kullandığı servis servisi minibüsü, aniden yan yoldan çıkan Çağrı B'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu savrularak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsünde bulunan Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y. ve Hakan Y. yaralandı. İtfaiye ekipleri servis minibüsü içinde mahsur kalan yaralı işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.