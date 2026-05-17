Seslendirme sanatçısı kazada hayatını kaybetti: 12 yaşındaki oğlu ağır yaralı!

Orhaneli yolu Doğancı tünelinde motosikletiyle seyir halinde olan profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu C.B'ye, arkalarından gelen Bilal Ç'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet tünel içinde taklalar atarak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Ali Bİlensir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen 12 yaşındaki C.B ise Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Talihsiz çocuğun bacaklarında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.