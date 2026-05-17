Sessiz çığlık sahaya taştı: İşitme engelli kadınlardan futbol şöleni

Trabzon'da Engelliler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beşirli Çok Amaçlı spor salonunda düzenlenen işitme engelli kadınlar salon futbol etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İşitme ve konuşma engelli 14 kadının forma giydiği organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada ilk kez futbol heyecanı yaşayan işitme engelli kadınlar sahadaki mücadeleleriyle izleyenlerden tam not aldı. Annelerin mutluluğu ve heyecanı ise gözlerinden okundu. Kadınlardan oluşan Fırtınaspor ile Koçarispor takımları arasında oynanan mücadelede Fırtınaspor rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşma boyunca ortaya konulan performans tribünlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Aydın Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Aydın, AK Parti Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı Ayfer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Esengül Serdar Kibar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fatma Kara, işaret dili tercümanı Kübra Çolak Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ KADINLAR İÇİN

Turnuva öncesinde konuşan işaret dili eğitmeni Kübra Çolak Demir, amaçlarının işitme ve konuşma engelli ev hanımlarının sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak olduğunu belirterek, "İşitme engelli kadınlarımızdan bir futbol takımı oluşturduk. İlk müsabakamızı da Engelliler Haftası'nda gerçekleştirdik. Farkındalığı artırmak ve özel gereksinimli kadınlarımızın sosyal yaşamda daha görünür olmasını sağlamak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla etkinliklerimiz sürecek" dedi.

KALPLERİMİZİ YAKLAŞTIRIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Genç ise, "Böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatın her alanında daha görünür ve aktif olması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür etkinlikler hem farkındalık oluşturuyor hem de kalplerimizi birbirine daha da yaklaştırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Etkinliğe katılan işitme engelli kadınlar, desteklerinden dolayı işaret diliyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

