Sevda Erginci kimdir? Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir? Sevda Erginci oynadığı diziler, boyu, sevgilisi

Sevda Erginci boyu, sevgilisi, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım'da başrolde yer alan ünlü oyuncu "Zeynep" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu Sevda Erginci oynadığı diziler ve filmler…
SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?
3 Ekim 1993 İstanbul doğumlu olan Sevda Erginci oyunculuğa küçük yaşta başladı. Oyunculuğa 15 yaşında Semaver Kumpanyası'nın Paki ve Sevgi Çiçekleri adlı oyunda rol alarak başlayan Erginci, ardından Kenter Tiyatrosu'nda oyunculuk dersleri aldı.
Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk'ta başrol oynadıktan sonra Zeynep Yılmaz karakterini canlandıran Sevda Erginci Yasak Elma dizisinde rol almıştır. 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer rolünü oynamıştır. 2020 yılında tarihi dizi Uyanış: Büyük Selçuklu'da rol aldı ve Turna Hatun karakterini canlandırdı.
SEVDA ERGİNCİ BOYU VE KİLOSU
Ünlü oyuncu Sevda Erginci 1.59 cm boyunda ve 50 kilo.
SEVDA ERGİNCİ OYNADIĞI DİZİLER
Koyu Kırmızı
Veda
Karagül
Uzaklarda Arama
Hayat Bazen Tatlıdır
Ver Elini Aşk
Yasak Elma
Sevgili Geçmiş
Uyanış: Büyük Selçuklu
Elkızı
Seni Kalbime Sakladım
SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU
Seni Kalbime Sakladım; aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.