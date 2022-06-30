Sevda Erginci kimdir? Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir? Sevda Erginci oynadığı diziler, boyu, sevgilisi

Sevda Erginci boyu, sevgilisi, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım'da başrolde yer alan ünlü oyuncu "Zeynep" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu Sevda Erginci oynadığı diziler ve filmler…