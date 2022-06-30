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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:35 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:36

Sevda Erginci kimdir? Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir? Sevda Erginci oynadığı diziler, boyu, sevgilisi

Sevda Erginci kimdir? Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir? Sevda Erginci oynadığı diziler, boyu, sevgilisi

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz paylaşılıyor. Diziyle birlikte “Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında, nereli” soruları yanıt aramaya başladı. Sevda Erginci oynadığı diziler ile popüler oyuncular arasında yerini alıyor. İşte, Seni Kalbime Sakladım’ın Zeynep’i Sevda Erginci boyu, sevgilisi ve dizileri…

Sevda Erginci boyu, sevgilisi, dizileri ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım'da başrolde yer alan ünlü oyuncu "Zeynep" karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümüyle birlikte "Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncu Sevda Erginci oynadığı diziler ve filmler…

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 İstanbul doğumlu olan Sevda Erginci oyunculuğa küçük yaşta başladı. Oyunculuğa 15 yaşında Semaver Kumpanyası'nın Paki ve Sevgi Çiçekleri adlı oyunda rol alarak başlayan Erginci, ardından Kenter Tiyatrosu'nda oyunculuk dersleri aldı.

2012 yılında Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikte Koyu Kırmızı'da rol aldı ve aynı yıl tarihi drama Veda'da rol aldı. 2013-2014 yılları arasında Karagül dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı. Sinemaya ilk çıkışını 2015 yılında Onur Ünlü'nün yazdığı Uzaklarda Arama rolüyle yaptı.

Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk'ta başrol oynadıktan sonra Zeynep Yılmaz karakterini canlandıran Sevda Erginci Yasak Elma dizisinde rol almıştır. 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer rolünü oynamıştır. 2020 yılında tarihi dizi Uyanış: Büyük Selçuklu'da rol aldı ve Turna Hatun karakterini canlandırdı.

SEVDA ERGİNCİ BOYU VE KİLOSU

Ünlü oyuncu Sevda Erginci 1.59 cm boyunda ve 50 kilo.

SEVDA ERGİNCİ OYNADIĞI DİZİLER

Koyu Kırmızı

Veda

Karagül

Uzaklarda Arama

Hayat Bazen Tatlıdır

Ver Elini Aşk

Yasak Elma

Sevgili Geçmiş

Uyanış: Büyük Selçuklu

Elkızı

Seni Kalbime Sakladım

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU

Seni Kalbime Sakladım; aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

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Sevda Erginci kimdir? Seni Kalbime Sakladım Zeynep kimdir? Sevda Erginci oynadığı diziler, boyu, sevgilisi
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