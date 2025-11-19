Sevdiğim Sensin dizisi için geri sayım başladı! Star TV ile Sevdiğim Sensin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ay Yapım imzasıyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Sevdiğim Sensin", ilk tanıtımıyla dikkat çekti. Gençlerden oyuncular ve usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ve senaryosuyla beklenmeye başlayan yapımda araştırmalar hız kazandı. İşte, Sevdiğim Sensin konusu ve oyuncuları: