Sevdiğim Sensin dizisi için geri sayım başladı! Star TV ile Sevdiğim Sensin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ay Yapım imzasıyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Sevdiğim Sensin", ilk tanıtımıyla dikkat çekti. Gençlerden oyuncular ve usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ve senaryosuyla beklenmeye başlayan yapımda araştırmalar hız kazandı. İşte, Sevdiğim Sensin konusu ve oyuncuları:
Dizinin ilk tanıtımında belirtilen bilgiye göre; "Sevdiğim Sensin", "çok yakında Star'da" sloganıyla duyuruldu. Henüz kesin yayın günü ve saati açıklanmadı, dizinin ilerleyen günlerde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin/fragmanlar/ilk-tanitim
Hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmayan Dicle ile askerlik görevini yapmak için köye gelen İstanbullu Erkan'ın tanışmasından başlayan hikaye imkansız bir aşkı anlatacak.
Sevdiğim Sensin; sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini konu alıyor.
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.