Seversin 3. bölüm izle! Seversin son bölüm canlı izle KANAL D ile!

Asya bütün pürüzleri atlatarak oyunculuğa başlar ama onu bekleyen asıl tehlike Tolga Tuna'dır. Tolga, Asya'nın başarılı olamayacağına inandığından onu bu işten bir an evvel uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Set ortamı Tolga'nın küçüklüğünden beri aşina olduğu bir şeyken Asya sudan çıkmış balık gibidir. Ama Tolga bunu fırsat bilip Asya'yı ezerek dizi setinin tek starı olmaya çalışırken, Asya'yı küçümsemesinin bedelini ağır ödeyecektir.