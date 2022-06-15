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Giriş Tarihi: 15.6.2022 18:49 Son Güncelleme: 15.6.2022 18:52

Seversin 3. bölüm izle! Seversin son bölüm canlı izle KANAL D ile!

Seversin 3. bölüm izle! Seversin son bölüm canlı izle KANAL D ile!

Seversin yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında! Tolga, Asya'ya kendini affettirmeye çalışıyor! Seversin 3. bölüm full izle ekranı dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Yeni yaz dizilerinden ilki olan Seversin kısa sürede beğenileri kazanmaya başladı. İşte Kanal D Seversin son bölüm izleme ekranı!

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin 3. bölüm full izle linki paylaşılmaya başlandı. Yeni yaz sezonu dizileri arasında ilk sıralarda kendini gösteren Seversin son bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Uzun soluklu bir dizi olacak mı bilinmiyor. İzleyiciler de Seversin son bölüm canlı izle ekranını arıyor. İşte Kanal D Seversin 3. bölüm canlı izleme ekranı!

SEVERSİN YENİ BÖLÜM İZLE

Bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

SEVERSİN 3. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

SEVERSİN 3. BÖLÜM KONUSU

Tolga, Asya'ya kendini affettirmeye çalışıyor!

Yapımcı, Tolga'ya Asya ile arasını düzeltmesini şart koşar. Tolga kendince bir şeyler yapmaya çalışsa da işler hep sarpa sarmaktadır. Kadir ile kapıda denk gelen Tolga polislik olur. Ancak Asya ile arasını düzeltmeye kararlıdır.

SEVERSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, dizide oynama teklifini reddeder. Selin ve Suzan meseleye el koyup Nazlı'yı kendi taraflarına çekince Nazlı, Asya'yı dizide oynaması için ikna eder.

Şerife de kızlarının arkasında duracaktır. Kadir, Asya'nın bu kararına çok bozulsa da elinden bir şey gelmez.

Asya bütün pürüzleri atlatarak oyunculuğa başlar ama onu bekleyen asıl tehlike Tolga Tuna'dır. Tolga, Asya'nın başarılı olamayacağına inandığından onu bu işten bir an evvel uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Set ortamı Tolga'nın küçüklüğünden beri aşina olduğu bir şeyken Asya sudan çıkmış balık gibidir. Ama Tolga bunu fırsat bilip Asya'yı ezerek dizi setinin tek starı olmaya çalışırken, Asya'yı küçümsemesinin bedelini ağır ödeyecektir.

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Seversin 3. bölüm izle! Seversin son bölüm canlı izle KANAL D ile!
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