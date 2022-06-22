Seversin 4. bölüm canlı izle! Seversin yeni bölüm canlı izle kesintisiz şifresiz

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin 4. bölüm canlı izle linki paylaşılmaya başlandı. Kanal D'nin yeni dizileri arasında yer alan dizi, dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. gösteren Seversin son bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Uzun soluklu bir dizi olacak mı bilinmiyor. İzleyiciler de Seversin yeni bölüm canlı izle ekranını arıyor. İşte Kanal D Seversin 4. bölüm canlı izleme ekranı!
Bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:
Asya'nın abisi Kadir'e kendisini sevdirmeye çalışıyor!
Tolga, dizinin selameti için yolun Asya'nın abisi Kadir'den geçtiğini geç anlar. Bu yüzden ağır abi tripleriyle kendisini Kadir'e kabullendirmeye çalışmaktadır. Asya ise, bu çabanın boşa olduğunu bilmektedir; fakat, abisinin biraz olsun geri vites yapması için Tolga'nın başarısı önemlidir. İşler tam da istedikleri kıvama gelmişken karavanda yaşanan tatsız yakınlaşma Kadir'i çileden çıkartır. Durumu kurtarmak isteyen yapımcı öyle bir şey der ki ortalık bir anda karışır.
Asya ve Tolga arasındaki buzlar erimeye başlıyor!
Asya, Tolga ile çalışmayacağını Bahri'ye net bir şekilde bildirir. Tolga bu hatasının bedelini ağır öder çünkü Bahri onu projeden çıkartır. Bahri, Asya'ya duyurmadan Tolga'ya bir şans daha tanır, üç gün içinde Asya onu affederse Tolga yine diziye dönecektir.
Asya yeni girdiği bu dünyada ayakta kalmaya çalışırken bir de hakkında çıkan yalan haberle ilgili ailesini özellikle de abisini ikna etmek zorundadır. Asya için işin zor kısmı da budur. Fakat Kadir'in karşısında eski Asya yoktur. Tolga, Nesrin ve Hakan dışında annesi Suzan ve Selin'in de yardımıyla dört koldan saldıracak, Asya'nın affetmesi için uğraşacaktır. Tolga, Demir Leydi Asya'yı ikna edebilecek mi?