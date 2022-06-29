Seversin 5. yeni ve son bölüm izle! Kanal D ile Seversin yeni bölüm TEK PARÇA izle!

Kanal D ekranalarında yayınlanan ve yayın hayatının henüz başlarında olan Seversin dizisi 5. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği dizi yaz sezonunun dikkat çekenleri arasında. İşte Seversin 5. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...
Diziyi aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz...
https://www.kanald.com.tr/seversin/bolumler
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kanal D ekranlarının eğlenceli dizisi Seversin'in 5. bölümünde Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır.
Asya ve Tolga, flört oyununu devam ettirirken aralarında tatlı sert atışmalar yaşanıyor!
Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.
Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır.
Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır.
Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez.
Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.
Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.