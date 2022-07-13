Seversin 7. Bölüm izle! Asya ve Tolga’nın kıskançlık savaşları başladı! Kanal D ile Seversin son bölüm izle

Seversin yeni bölüm izle linki arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başrollerini genç oyuncular İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yaz dizisi tam gaz devam ediyor. Yeni bölümde kıskançlık savaşları başlıyor. Seversin son bölüm izle ile gündemde. İşte, Seversin 7. Bölüm izle Kanal D…
SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE!
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SEVERSİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya, otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder ve Asya'nın iş birliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir.
SEVERSİN KONUSU
Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.
Seversin 7. Bölüm full izle linki paylaşıldı!