Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Her Çarşamba günü ekranlara yelen dizinin yeni bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor. Asya ve Tolga'nın aşkı giderek daha da derinleşiyor. Seversin 9. Bölüm izle araştırılmaya başladı. İşte, Kanal D ile Seversin 9. Bölüm full izle!
SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE
Dün akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:
SEVERSİN 9. BÖLÜM İZLE EKRANI: https://www.kanald.com.tr/seversin/bolumler/seversin-son-bolum
SEVERSİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Asya'ya büyük bir şirketten güzel bir reklam teklifi gelir. Tolga reklamdaki partner rolünün kendine geleceğini umarken Asya'nın partneri Onur Yekta olur. Onur Yekta, Tolga'nın eski oyuncu bir arkadaşıdır. Geçmişte yaşanmış bir olaydan dolayı Tolga ve Onur birbirlerine düşmandır.