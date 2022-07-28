Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Her Çarşamba günü ekranlara yelen dizinin yeni bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor. Asya ve Tolga'nın aşkı giderek daha da derinleşiyor. Seversin 9. Bölüm izle araştırılmaya başladı. İşte, Kanal D ile Seversin 9. Bölüm full izle!