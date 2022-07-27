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Giriş Tarihi: 27.7.2022 16:54

Seversin dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Seversin dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

Kanal D ekranlarında yayınlanan yaz dizisi Seversin, her Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün yer aldığı Seversin dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Romantik komedi türündeki dizinin çekim yerleri de merak uyandırıyor. Peki, Seversin dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte Seversin dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

Seversin dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Seversin dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi, 27 Temmuz Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Seversin dizisi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesini ekranlara taşıyor. İzleyiciler ise dizi ile ilgili detaylı bilgi almak için ''Seversin dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?'' sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Seversin dizisi çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu…

SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D iç yapımlar tarafından hazırlanan Seversin dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Seversin dizisinin sahil sahnelerinin Muğla'da Ortaca Dalyan bölgelerinde çekildiği biliniyor. Dizinin diğer sahnelerinin çekimleri ise Beşiktaş ve Galata gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır.

Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.


SEVERSİN OYUNCU KADROSU

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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Seversin dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Seversin dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!
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