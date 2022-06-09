Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Seversin 3. Bölüm fragmanı izle!

Seversin 3. Bölüm fragmanı izle linki sorgulanıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm ardından izleyenler gelecek hafta için araştırmalara başladı. Asya ve Tolga birbirlerini anlamaya mı başlıyor? Asya, diziye dönüyor mu? Peki, Kanal D Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Seversin 3. Bölüm fragmanı izle!
SEVERSİN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Seversin yeni bölüm ile bu akşam ekranlardaydı.
Tolga ve Asya eğlenceli ve hırçın ilişkileri ile hikayelerine başlıyor.
Peki, Seversin gelecek hafta yayınlandı mı?
Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta Seversin hikayesine devam ediyor. İşte o fragman:
SEVERSİN İLK BÖLÜM ÖZETİ
Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir.
Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir.
Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır.