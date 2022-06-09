Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Seversin 3. Bölüm fragmanı izle!

SEVERSİN İLK BÖLÜM ÖZETİ

Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir.

Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir.

Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır.