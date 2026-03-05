Sevgi dolu yürekten engelli öğrencilerine iftar sürprizi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan öğretmen Zeynep Bulut, kurduğu Sevgi Varsa Engel Yok Derneği bünyesinde eğitim verdiği zihinsel engelli öğrencileri için ramazan ayında özel bir iftar programı düzenledi.
Sabah saatlerinde öğrencilerinin en sevdikleri yemekleri tek tek not alan Bulut, gün boyu hazırlık yaparak akşam dernek binasında iftar sofrası kurdu. Kapıda kolonyayla karşıladığı öğrenciler, en sevdikleri yemekleri görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı.
Öğrencilerinin her gün kendisini iftara davet ettiğini belirten Bulut, onlarla yaptığı anlaşma gereği önce iftar çadırına gittiklerini, ardından dernekte buluştuklarını söyledi. Ezanla birlikte hep birlikte oruç açtıklarını ifade eden Bulut, öğrencilerinin yüzündeki sevincin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.
Karamürsel Belediyesi'nde görev yapan Bulut, yaşları 18-55, zihin yaşları 5-8 arasında değişen bireylere eğitim veriyor. Başlattığı hareketin 150 bin gönüllüye ulaştığı belirtildi.
