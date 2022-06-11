Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli, önceki görevleri neler?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Sevgi Yiğit, bugün araştırmaların odağında yer alıyor. 11 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni görevine geleceği duyurulan Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla inceleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit önceki görevleri, hayatı ve kariyeri…
SON DAKİKA: SEVGİ YİĞİT CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANI OLDU
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;
"Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına görevlendirilmiştir"
SEVGİ YİĞİT ÖNCEKİ GÖREVLERİ
Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi.