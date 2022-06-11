Haberler Yaşam Haberleri Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli, önceki görevleri neler?
Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:41

Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli, önceki görevleri neler?

Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli, önceki görevleri neler?

Sevgi Yiğit, 11 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bu kararın ardından, Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündem konusu oldu. Yeni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit’in hayatı, kariyeri ve önceki görevleri araştırmaların odağında yer alıyor. İşte Sevgi Yiğit hakkında merak edilenlerin yanıtı…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Sevgi Yiğit, bugün araştırmaların odağında yer alıyor. 11 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni görevine geleceği duyurulan Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla inceleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit önceki görevleri, hayatı ve kariyeri…

SON DAKİKA: SEVGİ YİĞİT CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANI OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

"Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına görevlendirilmiştir"

SEVGİ YİĞİT KİMDİR?

1973 yılında Karabük'te doğdu. Fatih Kız Lisesi'nden mezun olan Yiğit, lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başladı.

SEVGİ YİĞİT ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi.

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Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sevgi Yiğit nereli, önceki görevleri neler?
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