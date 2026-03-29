Sevgili çetesi çökertildi

Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları erkekleri tuzağa düşüren şebekeye operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin sosyal medyadan erkeklerle iletişime geçtiği ve evlerine gittikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli yakalanırken 15'i tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurları silahla tehdit ederek darp ettikleri, ardından paralarını aldıkları ve banka hesaplarından para transferi yapmaya zorladıkları tespit edildi. Çetenin 20 olaya karıştığı belirlendi. Şüphelilerin, "Ailene anlatırız, görüntüleri yayarız" şeklinde tehdit ederek şantaj yaptığı mağdurların, özel hayatlarının ifşa edilmesinden çekindikleri için uzun süre polise başvurmadıkları öğrenildi.