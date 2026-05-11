’Sevgili cinayetinde’ adalet zamanı

İstanbul Beykoz
'da geçen yıl Temmuz ayında kız kardeşinin sevgilisi Yusuf Emir Güner'i (27) silahla vurarak öldüren Vural Annaç ve ona yardım ettiği öne sürülen amcası Şaban Annaç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kriminal incelemede, sanığın el svaplarında atış artığı tespit edildi. Amca ve ağabey tutuklandı. Sanık Vural Annaç ifadesinde silahı amcasından aldığını itiraf ederken, amca Şaban Annaç da silahın kendisine ait olduğunu kabul etti. Vural Annaç, "Kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah" suçlarından müebbet hapis, Şaban Annaç,"Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.