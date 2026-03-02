Sevgili değil servet avcısı

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Özel bir şirkette Grafiker olan Cansu I. (36), yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Emre B.'ye (40) duyduğu güvenin bedelini ağır ödedi. Genç kadın, yeni evlenen ablası Gökçe G.'nin (41) düğünde takılan ve muhafaza etmesi için kendisine emanet ettiği yaklaşık 6 milyon liralık altın ve dövizi, evindeki bir dolapta saklıyordu. Olay günü işe gitmek üzere evden çıkan Cansu I., eve girmesi için anahtarını erkek arkadaşına bıraktı. Ancak akşam saatlerinde eve dönen genç kadın, takıların saklı olduğu kutunun yerinde yeller estiğini fark etti. Yaşadığı şokun ardından sevgilisine ulaşamayan talihsiz kadın, soluğu savcılıkta aldı. Öte yandan olay yerinde de inceleme yapan ekipler, ziynet eşyalarının bulunduğu dolap üzerinde şüpheli Emre B.'nin parmak izlerini tespit etti. Polis vurguncu sevgiliyi arıyor.

