Haberler Yaşam Haberleri Sevgili değil servet avcısı
Giriş Tarihi: 2.03.2026

Sevgili değil servet avcısı

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Sevgili değil servet avcısı
  • ABONE OL
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Özel bir şirkette Grafiker olan Cansu I. (36), yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Emre B.'ye (40) duyduğu güvenin bedelini ağır ödedi. Genç kadın, yeni evlenen ablası Gökçe G.'nin (41) düğünde takılan ve muhafaza etmesi için kendisine emanet ettiği yaklaşık 6 milyon liralık altın ve dövizi, evindeki bir dolapta saklıyordu. Olay günü işe gitmek üzere evden çıkan Cansu I., eve girmesi için anahtarını erkek arkadaşına bıraktı. Ancak akşam saatlerinde eve dönen genç kadın, takıların saklı olduğu kutunun yerinde yeller estiğini fark etti. Yaşadığı şokun ardından sevgilisine ulaşamayan talihsiz kadın, soluğu savcılıkta aldı. Öte yandan olay yerinde de inceleme yapan ekipler, ziynet eşyalarının bulunduğu dolap üzerinde şüpheli Emre B.'nin parmak izlerini tespit etti. Polis vurguncu sevgiliyi arıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgili değil servet avcısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz