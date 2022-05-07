Sevgili katili Emel bu kez eşini öldürdü

Aydın'da, 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı bıçaklayarak öldüren Emel Bağ (26) şimdi de tartıştığı eşi Doğukan Bağ'ı (24) bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gece 23.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Emel Bağ ile 2 yıllık eşi Doğukan Bağ arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emel Bağ, mutfaktan aldığı bıçakla kocasına saldırdı. Doğukan Bağ, kalbine isabet eden 4 bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Doğukan Bağ'ı hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emel Bağ, olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.Emel Bağ'ın 16 Nisan 2017'de de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası alan Emel Bağ'ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye olduktan kısa bir süre sonra Doğukan Bağ ile tanışan Emel Bağ'ın iki yıldır evli olduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.