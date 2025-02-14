Sevgililer gününde çiçekçilerde yoğunluk oluştu

İnsanların özel bir gün olarak kutladığı 14 Şubat sevgililer günü hem çiçekçileri hem de birbirini seven aşıkları sevindirdi. Çiçekçiler bu günde yoğun alışveriş yapıldığını çiçekle birlikte hediye sektörünün canlandığını belirtirken sevgililer gününde düğün yapan çiftler ise iki önemli günü bir arada kutlayarak hem hediyeden tasarruf ettiklerini hem de unutmadıklarını kaydettiler.

İstanbul Taksim'de tezgahları bulunan çiçekçilerden Ferhat Küsüroğlu, "14 şubat tarihleri bizler için en yoğun satış yapılan günüdür. Bu güne özel olarak da özellikle gül satışlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Kırmızı gül bu gün için favori bir çiçektir. Güller bu güne özel olarak tanesi 150 liradan satılıyor. Bir buket çiçek ise 800 ile bin lira arasında tutuyor. Bu özel günde satışlarımız arttığı için yüzümüz gülüyor. Hem sevgilileri mutlu ediyoruz hemde biz mutlu oluyoruz" dedi.

Sevgililer gününde hayatlarını birleştiren Orhan Çekmelik ve Gamze Pek, sevgililer gününü seçmelerinin sebebinin hem iki özel günü bir arada kutlamak olduğunu belirterek, "14 Şubat sevgililer gününü tercih etmemizin sebebi evlilik yıl dönümlerinin unutulmaması ve iki önemli günün bir arada kutlanılması ile hediyeyi bire düşürmek içindir. Bu dönemde evlenmek çok zor ve masraflı olduğunu için her ikimiz çalışmamıza rağmen karar vermekte zorlandık. Fakat bu özel günde nikahımızı kıydırmanın sebebi ise hem bu özel günün unutulmaması hem de hediyelerde tasarrufa gitmek içindir" dediler.