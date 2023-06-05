Sevgililik Nedir? Sevgili Nasıl Olunur, Aşamaları Nelerdir?

Sevgililik nedir konusuna verilecek tek bir yanıt yoktur. İnsanlar, sevgililiği farklı bir şekilde anlıyor ve yorumluyor olabilirler. Bu doğrultuda sevgililik kişiden kişiye değişebilen bir kavramdır demek mümkün. Tanıştıktan sonra ne kadar süre sonra sevgili olunur sorusu gibi sevgililik üzerine en çok merak edilen şeylerden biri de sevgili olma aşamaları nelerdir şeklindedir. İçerikte tüm merak edilenleri akıcı bir dil ile yanıtladık.

Sevgililik Nedir?

Sevgililik, iki insanın evli olmadığı fakat duygusal bir ilişki içerisinde olduğu durumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunun yanında, evli ya da nişanlı insanlar da birbirlerine "sevgilim" hitabını kullanıyor olabilirler. Fakat böyle durumlarda genellikle kişi karşısındaki ile "sevgili" olduklarını belirtmek için bu kelimeyi kullanmıyordur. Evli çiftlerin birbirine sevgilim demesi biraz daha aralarındaki duygu durumunun yoğunluğunu anlatmak için kullanılan bir kalıptır.

İnsanlar, hayatta soyunu devam ettirmek ve mutlu bir yuva kurup sağlıklı bir ilişki yaşamak isterler. Bunu yapmanın başlangıç aşamalarından biri de sevgililik düzeyidir. Kişiler, birbirlerini bir ilişki içerisinde değerlendirir ve vakit geçirerek aralarındaki samimiyet düzeyini arttırırlar. Taraflar, belli bir süre sonra sevgililikten memnunlarsa durumu evliliğe çevirme adımlarını atmak isteyebilirler.

Sevgili Nasıl Olunur?

Sevgili olmak için öncelikle ilgi duyulan kişiyle tanışıklığın olması gerekmektedir. Kişilerin ikisinin de bekar ve sevgililerinin olmadığı durumlarda çok doğal bir şekilde sevgililik gerçekleşebilir. Fakat, sevgililik bir hayatı paylaşmanın ilk adımı olduğundan dolayı insanlar sevgili olmadan önce bir süre karşısındaki insanı tanımak, davranışlarını gözlemlemek ve kendi için doğru kişi olup olmadığını değerlendirmelidirler.

Sevgililik, genellikle iki taraftan birinin diğerine bir teklif yapmasıyla başlar. Buna halk dilinde "çıkma teklifi" denmektedir. Taraflardan biri, diğerine ondan hoşlandığını söyleyerek sevgili olmayı teklif edebilir. Karşısındaki kişi de bu duruma sıcak bakıyorsa taraflar evliliğin ilk adımı olan sevgililik aşamasına başlamış olurlar.

Bazı durumlarda hiç teklif olmadan da iki tarafın birbirinden hoşlandığı aşikâr olabilir ve taraflar herhangi bir teklife ihtiyaç duymadan birbirleriyle sevgili olabilirler. Fakat daha yaygın olan bir tarafın diğer tarafa sevgililiği önermesidir.

Sevgili Olunca Ne Olur?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, sevgili olmak iki insanın evliliğe giden yolun en başında olmasıdır. Sevgililer, birbirlerini daha iyi tanımak ve birbirleri ile olan yakınlaşmayı arttırmak için beraber çeşitli aktiviteler yapar ve birlikte vakit geçirirler.

İnsanlar sevgilileri ile sinemaya, tiyatroya gidebilir, birlikte sohbet edebilir, çeşitli turistik yerleri gezebilir ve birbirlerine gereken konularda yardımcı olabilirler. İnsanlar, çeşitli düşünce ve davranışlara sahip oldukları için herkesin sevgililiği birbiriyle tıpatıp aynı olmaz. Kimi sevgili çift, birlikte sanat aktiviteleri yapmayı tercih ediyorken kimileri sohbet etmeyi daha çekici bulabilir. Ya da bir çift birlikte müzik dinlemekten hoşlanırken diğer çift birlikte gezilere katılmayı daha ilgi çekici buluyor olabilir.

Tanıştıktan Ne Kadar Süre Sonra Sevgili Olunur?

Genelde birinden hoşlanan kişilerin kafasına takılan en büyük sorulardan biri tanıştıktan sonra ne kadar sürede sevgili olunacağıdır. Bunun, elbette yazılı bir kuralı yoktur. Kimi insanlar önce arkadaş olup daha sonra birbirlerine karşı duygusal hisler besleyebilirken, kimi insanlar da direkt tanışır tanışmaz birbirlerine sıcak duygular hissedebilirler.

Her ne kadar tanıştıktan ne kadar süre sonra sevgili olunacağının belli bir yazılı kuralı olmasa bile insanlar genellikle ilk tanıştıkları andan sonra birbirlerinden hoşlanmışlarsa üç ila altı ay arasında sevgililik aşamasına gelebiliyorlar.

Fakat, tabii ki bu durum genel bir ortalamayı ifade eder. Tanıştıktan bir hafta sonra da bir yıl sonra da sevgili olan insanların sayısı az değildir.