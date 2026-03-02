Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Giriş Tarihi: 2.03.2026 12:47

Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde erkek arkadaşı İ.E. (25) tarafından bıçaklanan Mizgin Karademir (29) isimli kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli İ.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın öldü
  • ABONE OL

Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz