Sevgilisini kolundan tutup 25 metreden ölüme atladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 25 metrelik uçurumdan atlayan Selçuk Çetiner (41) ile bu sırada zorla kolundan tutarak beraberinde sürüklediği sevgilisi Mehlika Derici (35) hayatını kaybetti. İddiaya göre, Çerkezöy'de güzellik salona sahibi olan Derici ile Çorlu'da çiftçilik yapan erkek arkadaşı Çetiner, önceki akşam Marmaraereğlisi'nde arkadaşlarının bir restoranda düzenlediği doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alan ve eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra iki arkadaşlarıyla birlikte Aşıklar Tepesi mevkisine gitti. Daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner'in burada da yeninden tartışmaya başladığı öne sürüldü. Derici, bu sırada "Benimle ölüme var mısın?" diye soran Çetiner'e tepki gösterdi. Çetiner, zorla kolundan tuttuğu Derici ile birlikte uçurumdan atladı. Yaklaşık 25 metreden düşen çift olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına el koyan polis, kapsamlı soruşturma başlattı. DHA