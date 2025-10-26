Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisini sokak ortasında katledip kaçtı!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 11:54

Sevgilisini sokak ortasında katledip kaçtı!

İstanbul Kağıthane’de 42 yaşındaki Nilay Kotan erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli Ali K. Silivri’de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Gayrettepe Emniyetteki işlemleri sürerken olayı neden yaptığı soruşturuluyor.

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Nilay Kotan ile müteahhit olduğu öğrenilen sevgilisi Ali K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan Tartışmada Ali K. yanında getirdiği silahla Nilay Kotan'a peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen ekiplerle hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

Müteahhitlik yaptığı öne sürülen şüpheli Ali K. kaçtığı Silivri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

