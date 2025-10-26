Sevgilisini sokak ortasında katledip kaçtı!

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Nilay Kotan ile müteahhit olduğu öğrenilen sevgilisi Ali K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan Tartışmada Ali K. yanında getirdiği silahla Nilay Kotan'a peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen ekiplerle hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

Müteahhitlik yaptığı öne sürülen şüpheli Ali K. kaçtığı Silivri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.