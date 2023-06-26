Sevgilisini vurup intihar etti!

İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde bulunan G30- B blok adresinde meydana gelen olayda Hasan Ceylan (32) henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisi G.V. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ceylan, elindeki tabanca ile sevgilisi G.V.'yi başından yaraladı. Daha sonra aynı tabancayı kendi başına yaslayan Ceylan intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ceylan ve sevgilisi G.V.'nin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunurken Ceylan ve G.V.'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.