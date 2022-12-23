Sevgiliye Atılacak Şarkılar - Sevgiliye Gönderilecek Türkçe ve Yabancı Duygusal, Güzel Sözlü Aşk Şarkıları

Sevdiğiniz kişiye gönderdiğiniz şarkılar bazen sizi geçmişe, birlikte yaşadığınız güzel anılara götürür, ve sizi duygulandırır, bazen de bulunduğunuz ana neşe katar, eğlencenizi katlar. Sevdiğiniz kişiyle aynı şarkıyı dinleyip ortak hisler yaşamak aranızdaki bağları da kuvvetlendirecektir. Bu nedenle şu soruların cevabını sizler için derledik "sevgiliye atılacak şarkı sözleri, sevgiliye gönderilecek şarkılar, sevdiğine gönderilecek aşk şarkıları vb."

Sevgiliye Gönderilecek Türkçe ve Yabancı Duygusal, Güzel Sözlü Aşk Şarkıları

Sevgilinize göndereceğiniz şarkıların sözlerindeki anlam önemlidir. Partnerinize karşı o anki hislerinizi şarkılarla yansıtabilirsiniz. Mutluysanız, kırgınsanız ya da duygusalsanız bu ana göre şarkılar seçebilirsiniz. Özellikle de partnerinizden uzaktaysanız göndereceğiniz her şarkı veya şarkı sözü büyük önem taşır.

Yeni Sevgiliye Gönderilecek Şarkılar: Eğer çiçeği burnunda yeni bir çiftseniz bu şarkılar tam size göre!

Pinhani – Ne Güzel Güldün

Yüksek Sadakat – Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Tuğkan – Küçük Civcivim

Duman – Senden Daha Güzel

İkiye On Kala – Bütün İstanbul Biliyor

Yedinci Ev – Anlat Ona

Levent Yüksel – Med Cezir

Dedublüman – Gamzedeyim Deva Bulmam

Uzaktaki Sevgiliye Gönderilecek Şarkılar: Partnerinizle uzaktaysanız ve hislerinizi şarkılarla ifade etmek istiyorsanız sevgiliye gönderilecek şarkıları sizler için derledik.

Nilüfer – Ta Uzak Yollardan

Ezginin Günlüğü – Teninle Konuşmak

Mehmet Güreli – Uçurtma

Cem Adrian – Özledim Yine

Mazhar Alanson – Ah Bu Ben

Sezen Aksu – Hasret

Levent Yüksel – Sensiz Olmaz

Can Ozan – Mutlu Olmak Zordur Derler

Hümeyra – Kördüğüm

Sezen Aksu – Haydi Gel Benimle Ol

Sevgiliye Gönderilecek Yabancı Şarkılar: Aşkın dili yoktur fakat siz yine de yabancı şarkılarla duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Romantik ve duygu dolu yabancı şarkıları sizler için seçtik.