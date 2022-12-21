Haberler Yaşam Haberleri Sevgiliyle Dinlenecek Şarkılar - Sevgili İle Dinlenecek Türkçe ve Yabancı Romantik Aşk Şarkıları
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:34 Son Güncelleme: 21.12.2022 16:34

Sevgiliyle Dinlenecek Şarkılar - Sevgili İle Dinlenecek Türkçe ve Yabancı Romantik Aşk Şarkıları

Sevgiliyle dinlenecek şarkılar arasında kayboluyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizin için sevgili ile dinlenecek Türkçe ve yabancı şarkılar arasından bir derleme hazırladık. Birbirinden romantik şarkılar arasında sizin için uygun olanı bulabilirsiniz. Yazımızın devamında sevgiliyle dinlenecek romantik şarkılar ve sevgiliyle arabada dinlenecek aşk şarkıları ve daha fazlası sizi bekliyor.

Sevgiliyle Dinlenecek Şarkılar - Sevgili İle Dinlenecek Türkçe ve Yabancı Romantik Aşk Şarkıları

Sevgilinize hediye edebileceğiniz, birlikte oturup uzun uzun dinleyeceğiniz pek çok Türkçe ve yabancı şarkı bulunuyor. Aynı zamanda sevgilinizle yapacağınız yolculuklar için sevgiliyle arabada dinlenecek aşk şarkıları için hazırlık da yapmak gerek. Yazımızın devamında sevgili ile dinlenecek Türkçe ve yabancı şarkılar listesi yer alıyor. Sevgiliyle dinlenecek romantik şarkılar arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki sevgiliyle dinlenecek şarkılar neler?

Sevgiliyle Dinlenecek Türkçe Şarkılar

Sevgilinizle dinleyeceğiniz Türkçe şarkılar arıyorsanız, aşağıdaki liste tam size göre. İşte sevgilinizle paylaşabileceğiniz birbirinden romantik ve etkileyici Türkçe şarkılar listesi:

  • Alifiru – Kurban Olayım

  • Nil Karaibrahimgil – Resmen Aşığım
  • Kayahan – Seninle Her Şeye Varım Ben
  • Nilipek – Gözleri Aşka Gülen
  • Özdemir Erdoğan – Aç Kapıyı Gir İçeri
  • Tuğkan – Sen Benim
  • Fikret Kızılok – Fark Etmeden
  • Eda Baba – Ezbere Biliyorum Seni
  • İkiye On Kala – Kendimi Sende Buldum
  • Tuna Kiremitçi – Birden Geldin Aklıma

Sevgiliyle Dinlenecek Yabancı Şarkılar

Sevgilinizle dinleyeceğiniz yabancı şarkılar arıyorsanız, aşağıdaki listede yer alan şarkılardan faydalanabilirsiniz. İşte sevginizi ifade edebileceğiniz romantik ve eğlenceli yabancı şarkılar:

  • Céline Dion – My Heart Will Go On

  • James Blunt – You're Beautiful
  • Whitney Houston - I Will Always Love You
  • Eric Clapton - Wonderful Tonight
  • Adele - Make You Feel My Love
  • Charlie Path - See You Again
  • Bruno Mars - Just the Way You Are
  • Jason Mraz – I'm Yours
  • Ed Sheeran – Perfect
  • John Legend – All of Me

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Sevgiliyle Dinlenecek Şarkılar - Sevgili İle Dinlenecek Türkçe ve Yabancı Romantik Aşk Şarkıları
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