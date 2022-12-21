Sevgiliyle Dinlenecek Şarkılar - Sevgili İle Dinlenecek Türkçe ve Yabancı Romantik Aşk Şarkıları

Sevgilinize hediye edebileceğiniz, birlikte oturup uzun uzun dinleyeceğiniz pek çok Türkçe ve yabancı şarkı bulunuyor. Aynı zamanda sevgilinizle yapacağınız yolculuklar için sevgiliyle arabada dinlenecek aşk şarkıları için hazırlık da yapmak gerek. Yazımızın devamında sevgili ile dinlenecek Türkçe ve yabancı şarkılar listesi yer alıyor. Sevgiliyle dinlenecek romantik şarkılar arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki sevgiliyle dinlenecek şarkılar neler?

Sevgiliyle Dinlenecek Türkçe Şarkılar

Sevgilinizle dinleyeceğiniz Türkçe şarkılar arıyorsanız, aşağıdaki liste tam size göre. İşte sevgilinizle paylaşabileceğiniz birbirinden romantik ve etkileyici Türkçe şarkılar listesi:

Alifiru – Kurban Olayım

Nil Karaibrahimgil – Resmen Aşığım

Kayahan – Seninle Her Şeye Varım Ben

Nilipek – Gözleri Aşka Gülen

Özdemir Erdoğan – Aç Kapıyı Gir İçeri

Tuğkan – Sen Benim

Fikret Kızılok – Fark Etmeden

Eda Baba – Ezbere Biliyorum Seni

İkiye On Kala – Kendimi Sende Buldum

Tuna Kiremitçi – Birden Geldin Aklıma

Sevgiliyle Dinlenecek Yabancı Şarkılar

Sevgilinizle dinleyeceğiniz yabancı şarkılar arıyorsanız, aşağıdaki listede yer alan şarkılardan faydalanabilirsiniz. İşte sevginizi ifade edebileceğiniz romantik ve eğlenceli yabancı şarkılar: