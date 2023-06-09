Sevgiliyle Oynanacak Oyunlar - Uzaktaki Sevgili İle Oynanacak Mobil Oyunlar Nelerdir, 2 Kişi Ne Oynanır?

Sevgiliyle WhatsApp'tan oynanacak oyunlar online ya da fiziksel ortam oyunları olabilir. 7/24 birlikte zaman geçirmekten keyif alan sevgililer için oyun oynamak ilişkiyi her zaman dinamik tutmak açısından büyük önem taşır. Uzaktaki sevgiliyle oynanacak oyunlar genelde online oyunlar olsa da her iki tarafın da keyif alabilecekleri oyunlardır. Bu nedenle uzaktaki sevgiliyle oynanacak mobil oyunlar nelerdir, 2 kişi ne oynanır sorularını sizler için araştırdık.

Sevgiliyle Oynanacak Oyunlar

Sevgiliyle görüşme konusunda problemler yaşayan ve ilişkiyi monotonluğa düşmeden devam ettirmek isteyenler için birçok oyun alternatifi bulunur. İnternet üzerinden oynanabilecek birçok oyun sayesinde çok eğlenceli vakit geçirmek mümkün olabilir. Whatsapp, Facebook gibi alanlarda oynanabilecek oyunlar yanında farklı online oyun sitesi de bulunmaktadır.

Karşılıklı olarak ya da arkadaş gruplarınız ile katılabileceğiniz oyunlarda keyifli zaman geçirebilmek mümkün. Ancak oyunları seçerken her iki tarafın da keyif alacağı türden oyunlara yönelmek gerektiğini unutmamak gerekir. Sevgiliyle oynanacak oyunlar arasında online oyunlar oldukça popülerdir.

Uzaktaki Sevgiliyle Oynanacak Oyunlar

Uzaktaki sevgili ile ilişkiyi daha eğlenceli hale getirmek için farklı oyun alternatiflerini değerlendirmek mümkün olur. Son yıllarda çiftlerin oynamaktan keyif aldıkları oyunlar arasında şunlar ön plandadır:

Words With Friends

Bu oyun kelime tabanlı oyunlar arasında yer alır. Sevgilinizle birlikte kelime hazinesini test etmek amacı ile oynamak isteyebilirsiniz. Sırayla kelimeleri oluşturarak puanlar toplamanız mümkün olur.

Among Us

En popüler oyunlardandır. Bu oyun uzay gemisinde geçen bir dedektif oyunudur. Oyunu partneriniz ile birlikte indirdikten sonra birlikte oynamaya başlayabilirsiniz. Ekip olarak sahtekarları bulmaya çalışmak oldukça eğlenceli olabilir.

Scrabble Go

Kelime tabanlı klasik oyunlar arasında yer alır. Fiziksel ortamda oynanabileceği gibi online olarak da oynanabilecek oyunlardadır. Harfleri kullanarak yeni kelimeler oluşturmanızı isteyen oyundur. Aynı zamanda bu oyunda kendinize göre stratejiler de oluşturabilirsiniz.

PUBG Mobile

En popüler oyunlar arasında yer alır. Bu oyunda birçok oyuncu çevrim içi olarak yer alır. Sevgiliniz ile aynı takımda ya da karşı takımlarda yer alarak eğlenceli vakit geçirme şansı bulabilirsiniz. Savaş ve strateji oyunudur. Adrenalin ve yüksek heyecan isteyenler için sevilerek oynanabilecek oyunlar arasında yer alır.

Minecraft

Sevgililer için eğlenceli oyunlardan bir diğeridir. Bu oyun yaratıcılık ve hayatta kalma gibi birçok unsuru içermektedir. Sevgiliniz ile birlikte Minecraft oyununda kendinize göre bir dünya inşa etme imkanı bulabilirsiniz. Vakit geçirmek için en ideal görülen online oyunlar arasında yer almaktadır.