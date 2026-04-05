Sevginin gücü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Şenol Saraç Soykan, 7 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeği "Becks"i, 4 yıl önce aniden başlayan titreme ve yürüyememe şikayetleriyle birçok veteriner kliniğine götürdü. Arka iki bacağını kullanamaz hale gelen köpeğin hastalığına farklı merkezlerde yapılan müdahalelere rağmen tanı konulamadı. Sonraki süreçte durumu kötüleşen ve veterinerlerin ölümcül hastalığa yakalandığını düşünerek uyutulmasını önerdiği köpeğinin iyileşeceği inancını kaybetmeyen Soykan, sevgisiyle Becks'i hayata bağladı. Soykan'ın özverili bakımı ve ilaç desteğiyle büyük ölçüde sağlığına kavuşan köpek, bir an olsun sahibinin yanından ayrılmıyor.
KIYAMADIK, UYUTMADIK
Uyutulmasına karşı çıktığı köpeğinin iyileşeceğine her zaman inandığını vurgulayan Soykan, "Ona kıyamayız, vermedik, uyutmadık. Arka iki ayağı hiç tutmuyordu, evde de kalıyordu. Sokağa tuvaletini yapmaya kucağımızda indiriyorduk. Sevgiyle, masaj yapa yapa biraz dirilttik" diye konuştu. Soykan, iyileşme sürecinde veterinerlerin ilaç desteğinin de olduğunu anlatarak, "Bizle gezerken yürüyor artık ama arka ayaklarında titremeleri var yine. Eğilip bir şey yiyeceği zaman kafası titriyor. Nörolojik fakat ne olduğunu çözemediler" dedi.