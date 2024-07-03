Sevgisizlik ölüme götürdü

İstanbul'da 16 yaşındaki Arda Oğuz, Moda sahilinde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Arda'nın hikâyesi yürek burktu.Arda Oğuz, 23 Haziran günü Kadıköy Moda sahilinde hareketsiz şekilde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, dayısı yaşadığı Küçükçekmece'de poliste ifade verip bildiklerini anlattı. Arda Oğuz'un cansız bedenine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenaze daha sonra Gaziantep'e götürülerek defnedildi.Arda Oğuz'un anne ve babasının bir süre önce boşandığı, annesinin yeni evlilik yaptığı ancak kocasının Arda'yı istememesi üzerine küçük çocuğun Gaziantep Şahinbey'deki bir sevgi evine yerleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Bu sevgi evinin 6 Şubat depreminde hasar alması üzerine Arda'nın Muğla'daki bir yurda yerleştirildiği fakat buradan da ayrılarak İstanbul'a geldiği, sokaklarda kaldığı ve olay günü bir kızla gezintiye çıktığı, fenalaşınca birkaç arkadaşı tarafından sahile bırakıldığı öne sürüldü.SABAH'ın ulaştığı Arda Oğuz'un dayısı, "Arda'nın neden öldüğü net değil. O çocuğa kim ne yaptıysa bir an önce tespit edilsin istiyoruz. Uyuşturucu maddeden bahsediliyor. Ancak onu birileri getirip bırakmış" dedi.