Adana Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen iftar programı, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlendi. İftara Adana Valisi Mustafa Yavuz ile eşi Süreyya Yavuz, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte davetliler katıldı. Yavuz çifti, program boyunca şehitler aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

DAYANIŞMA RUHUNUN GÖSTERGESİDİR

"Bu birliktelik, milletçe sahip olduğumuz dayanışma ruhunun en güçlü göstergesidir" diye konuşmasına başlayan Vali Yavuz, "Adana'mız; 612 şehidi, 645 şehit ailesi ve 1.389 gazisiyle büyük bir fedakârlığın, büyük bir kahramanlığın şehridir. Çukurova'nın ve Toroslar'ın bağrından çıkan vatan evlatları; bayrağımız, ezanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu rakamlar, analarımızın nasıl kahramanlar yetiştirdiğinin en açık göstergesidir" dedi.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Şehitlik ve gazilik mertebelerinin aile sofrasında olduğu gibi birlik, beraberlik ve mukaddes değerleri koruma iradesini ifade ettiğini kaydeden Vali Yavuz "Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ruhu da bu yüksek değerlerle örtüşmektedir. Bu yönüyle, Ramazan'ın ilk iftarında sizlerle bir arada olmak bizler için son derece kıymetlidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Aynı zamanda yaklaşık iki buçuk milyonluk Adana ailesinin de bir ferdiyiz. Sizler de kabul ettiğiniz sürece; şehit ailelerimiz ve gazilerimizle her daim omuz omuza olmaya, sevinçleri ve hüzünleri birlikte paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.