ATV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi 5. Bölümünde final yaparak ekranlara veda ediyor. Dizinin final bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
ATV ile Sevmek Zamanı dizisi 5. Bölüm full izle linki ve özet detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir.
Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar.
Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder.
Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır. Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?