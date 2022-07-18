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Giriş Tarihi: 18.7.2022 23:09 Son Güncelleme: 18.7.2022 23:09

Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle! Firuze ve Kaan birbirlerine söz veriyor

Sevmek Zamanı dizisi 5. Son bölümle final yaparak ATV ekranlarına veda ediyor. Dizinin final bölümünde Firuze ve Kaan birbirlerine söz veriyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler “Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. ATV ile “Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle” linki ve özet detaylar.

Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle! Firuze ve Kaan birbirlerine söz veriyor

ATV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi 5. Bölümünde final yaparak ekranlara veda ediyor. Dizinin final bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SEVMEK ZAMANI 5. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Sevmek Zamanı dizisi 5. Bölüm full izle linki ve özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

SEVMEK ZAMANI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

SEVMEK ZAMANI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.



Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir.



Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar.

Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder.



Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır. Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

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Sevmek Zamanı 5. bölüm full izle! Firuze ve Kaan birbirlerine söz veriyor
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