Sevmek Zamanı dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Sevmek Zamanı kaçıncı bölümde bitiyor? Sevmek Zamanı final kararıyla sevenlerini üzdü!

ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinin başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın yer alıyor. Senaryosunu Nalan Merter Savaş kaleme aldığı romantik ve dram türündeki dizi, final yapmaya hazırlanıyor. Süreç Film imzalı dizi nefes kesen son bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki; Sevmek Zamanı dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Sevmek Zamanı kaçıncı bölümde bitiyor? İşte detaylar.
SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?
Başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yer aldığı ATV'nin Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisinin 5. bölüm final fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı dizi, 18 Temmuz Pazartesi akşamı son kez izleyicilerle buluşacak.
SEVMEK ZAMANI 5. BÖLÜM ÖZETİ
"Unutuyoruz, çünkü onlar bize susturduğumuz vicdanlarımızı hatırlatıyor!"
Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.
Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır.
Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?