Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor, çekim yeri neresi?

ATV ekranlarının yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan Sevmek Zamanı dizisi, bu akşam dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Sevmek Zamanı dizisinin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Başrollerinde son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuların yer aldığı dizi hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, ''Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusunu yöneltiyor. İşte Peki Sevmek Zamanı dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...
SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ?
Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı dizisi, İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.
SEVMEK ZAMANI DİZİSİ KONUSU
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar.
Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.