Şevval ayı ne zaman başlıyor, altı gün orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı tarihi, ibadetleri ve önemi

Hicri takvimde yılın onuncu ayı olan Şevval ayı Ramazan ayından sonra gelmektedir. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bu ay, kendine özgü ibadetleri ile dikkat çeker. Dini günler takvimi ile Şevval ayı ne zaman başlıyor, altı gün orucu ne zaman tutulur sorusu yanıt buldu. İşte Şevval ayı tarihi, ibadetleri ve önemi…
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı takvime göre;
Şevval ayı 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan 2025 Salı günü ise sona eriyor.
ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).
6 GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir.
Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.
Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.