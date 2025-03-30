Şevval Hilali göründü mü, nerelerden görüldü? Şevval hilali nedir, ne zaman gözükür?

Şevval hilali olarak adlandırılan yeni ay Ramazan Bayramı'na işaret etmektedir. Ramazan ayının bitip hac aylarının ilki olan Şevval ayının başladığını gösteren bu işaret tüm İslam aleminde merakla beklenmektedir. Peki, Şevval Hilali göründü mü, Şevval hilali nedir ve ne zaman gözükür?
ŞEVVAL HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ?
Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu çok sayıdaki Arap ülkesinde dün gece hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor.
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Sudan ve Yemen'de bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan edildi.
Ürdün, Suriye, Mısır, Irak ve Umman'da ise bu gece hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 31 Mart Pazartesi kutlanacak.
Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.
Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.
ŞEVVAL HİLALİ NEDİR?
Şevval Hilali'nin Önemi:
Bayramın Başlangıcı: Şevval Hilali'nin görülmesiyle Ramazan Bayramı başlar. Bu, Müslümanlar için önemli bir dini günün başlangıcını belirler.
Gözlem Yöntemi: Hilal, çıplak gözle veya teleskop gibi astronomik araçlarla izlenebilir. Gözlemler için açık ufuklu ve şehir ışıklarının az olduğu yerler tercih edilir.
Hava Koşulları: Bulutsuz bir hava, hilalin net şekilde görülmesini sağlar. Hava koşulları ve gözlem yerleri hilalin görüleceği tarihi etkileyebilir.
Şevval Hilali ve İslam Takvimi:
İslam takvimi, ayın hareketlerine göre belirlenir. Her ayın başlangıcı, hilalin görülmesiyle belirlenir.
Ramazan Bayramı, Şevval ayının ilk gününe denk gelir ve bu günün başlangıcını Şevval Hilali belirler.