Seyahatsever gençlere Müzekart müjdesi

Gençlerin yaz aylarında sosyalleşebilmeleri ve farklı kültürel, tarihi bilgilere ulaşabilmeleri için hayata geçirilen Seyahatsever ve ücretsiz Müzekart GNS projeleri başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Müzekart GNS uygulaması kapsamında, 19-25 yaş arasındaki gençler 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek. 2022 yılında başlatılan ve her yıl yoğun ilgi gören uygulama sayesinde gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata uzanan geniş bir yelpazedeki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezme fırsatı bulacak.

DİJİTAL BAŞVURULAR AÇILDI

Ücretsiz Müzekart GNS'den yararlanmak isteyen gençler, muzekartgns.com adresi üzerinden dijital başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan kullanıcılar, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital kartlarını kullanabilecek. Kişiye özel oluşturulan Müzekart GNS ile gençler, uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerine iki kez ücretsiz giriş yapabilecek. Aynı müzeye ikinci giriş ise ilk ziyaretin ardından en az üç saat sonra gerçekleştirilebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, uygulamayla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmeyi, tarih bilincini artırmayı ve yaz tatilini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirmelerini amaçlıyor.

SEYAHATSEVER BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakanlığın gençlere yönelik bir diğer yaz uygulaması olan Seyahatsever Projesi için de başvurular alınmaya başlandı. 6 Temmuz-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak proje kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençler Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında beş güne kadar ücretsiz konaklayabilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında her ilde en az bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz boyunca gençlerin kullanımına tahsis edildi. Projeden yararlanmak isteyen gençlerin, ALO GSB 444 0 472 Çağrı Merkezi üzerinden konaklamadan en az bir gün önce rezervasyon yaptırması gerekiyor.