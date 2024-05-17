Şeyda Nur’un ölümünde korkunç şüphe

Gaziantep'te yaşayan Şeyda Nur Alkan (31), ilk eşinden anlaşmazlık nedeniyle boşandıktan sonra 6 yıl önce yanında sekreter olarak işe girdiği ve kendisi gibi ilk eşinden boşanmış olan mali müşavir Mehmet Alkan ile evlendi. 2 çocuğu olan Şeyda Nur, 13 Mayıs sabahı evinin balkonunda asılı halde bulundu. Annesi Nurdan Akar, "Damadım, kızımın sabaha karşı evinin balkonunda intihar ettiğini söylemiş. Sonra da 2 çocuğunu yurda vermiş. Kızım nasıl oldu da intihar etti. Damadım ne yaptı da kızım bu duruma geldi? Yoksa öldürüldü mü? Bunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum" dedi SABAH'a konuşan genç kadının annesi Nurdan Akar, "İlk başlarda çok mutlu görünüyorlardı ama bir süre sonra kızım eşinin de baskısıyla bizden uzaklaşmaya başladı. Haberi alınca şoke olduk, bu arada 1 yıldır da Gaziantep'te yaşadıklarını öğrendik. Biz hâlâ kendilerini İstanbul'da sanıyorduk. Damadım, kızımın sabaha karşı evinin balkonunda intihar ettiğini söylemiş. Sonra da 2 çocuğunu yurda vermiş. Oğlum oraya giderek cenazeyi almak için başvuruda bulundu. Kızım nasıl oldu da intihar etti? Damadım ne yaptı da kızım bu duruma geldi? Kendisi mi intihar etti, yoksa öldürüldü mü? Bunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum" diye konuştu.