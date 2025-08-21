Seydikemer Kabaağaç köyü yakınlarında yangın çıktı

Muğla'da makilin alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürmek için 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 7 helikopter ve 6 uçak havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç köyü yakınlarında 14:57 sıralarında yangın çıktı. Tarım alanlarının bulunduğu bölgeye yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine yangın bölgesine 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 7 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve yangın söndürme uçakları havadan, arazözler ve orman işçileri de karadan müdahale ediyor. Yangının tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine sıçramaması için yoğun bir mücadele sürüyor.