Seydikemer Kabaağaç köyü yakınlarında yangın çıktı

Giriş Tarihi: 21.8.2025 17:12 Son Güncelleme: 21.8.2025 17:15

Kabaağaç köyü Dip mevkiinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın önce makilik alana ardından ormana sıçradı. Yangına müdahale için kara ve hava ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın ihbarı saat 14.57 de geldi.

Muğla'da makilin alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürmek için 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 7 helikopter ve 6 uçak havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç köyü yakınlarında 14:57 sıralarında yangın çıktı. Tarım alanlarının bulunduğu bölgeye yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine yangın bölgesine 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 7 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve yangın söndürme uçakları havadan, arazözler ve orman işçileri de karadan müdahale ediyor. Yangının tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine sıçramaması için yoğun bir mücadele sürüyor.

