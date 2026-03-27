Seydikemer’de aile faciası: Karı-koca hayatını kaybetti

Seydikemer ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yaşanan olayda, karı-koca hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Ali E.(67), eşi Vesile E.'yi (63) av tüfeği ile vurdu. Olayın ardından evin içerisine geçen Ali E.'nin burada aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öğrenildi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Ali E. ve Vesile E.'nin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.