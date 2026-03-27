Seydikemer'de aile faciası: Karı-koca hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.03.2026 13:20 Son Güncelleme: 27.03.2026 13:27

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Ali E., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Vesile E.’yi av tüfeğiyle öldürdü; ardından aynı silahla intihar etti. Karı-kocanın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan CANKUŞ
  • ABONE OL

Seydikemer ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yaşanan olayda, karı-koca hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Ali E.(67), eşi Vesile E.'yi (63) av tüfeği ile vurdu. Olayın ardından evin içerisine geçen Ali E.'nin burada aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öğrenildi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Ali E. ve Vesile E.'nin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Seydikemer’de aile faciası: Karı-koca hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz