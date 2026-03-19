Seydikemer’de engelli kardeşlerin hayali gerçek oldu

Ramazan ve Emine Şişik'in çocukları Abdullah Şişik (22) ile Hafize Şişik (35), çocukluklarından bu yana asker ve polis olma hayali kuruyordu. Kardeşlerin bu hayali, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin girişimiyle gerçeğe dönüştü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla Şişik ailesine iftar ziyareti gerçekleştirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Abdullah ve Hafize Şişik'e polis ve asker üniformaları ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Üniformaları giyen kardeşlerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, aile de bu özel an nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse ve Çaykenarı Mahalle Muhtarı Çetin Yıldız da katıldı.